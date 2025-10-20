رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا: مردم باید بتوانند به‌روشنی از ضوابط و محدوده‌های طرح تفصیلی شهر یزد آگاه شوند و آثار آن را در زندگی و املاک خود درک کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد، محمدعلی اعتباری، با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی و ساده‌سازی محتوای طرح تفصیلی شهر یزد، گفت: مردم باید بتوانند به‌روشنی از ضوابط و محدوده‌های این طرح آگاه شوند و آثار آن را در زندگی و املاک خود درک کنند.

اعتباری اظهار داشت: طرح تفصیلی یکی از اسناد پایه در توسعه شهری است که باید به زبان قابل‌فهم برای عموم شهروندان تدوین و منتشر شود، تا مردم بتوانند بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم در زمینه ساخت‌وساز، نوسازی و سرمایه‌گذاری انجام دهند.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه پیچیدگی مفاهیم و نقشه‌های طرح تفصیلی موجب سردرگمی مردم شده است، افزود: انتظار می‌رود شهرداری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نسخه‌ای خلاصه و مردمی از طرح تفصیلی تهیه کند تا شهروندان بتوانند با مراجعه به سامانه‌های الکترونیکی، محدوده ملک خود و ضوابط مرتبط را به‌سادگی مشاهده کنند.

اعتباری تصریح کرد: شورا و شهرداری باید در راستای شفافیت، تعامل و اطلاع‌رسانی مؤثر با مردم حرکت کنند تا اعتماد عمومی نسبت به فرایند‌های شهرسازی افزایش یابد و تصمیمات کلان شهری با مشارکت بیشتر مردم همراه شود.