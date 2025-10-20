فیلم‌های «هوش مصنوعی» و «جنگ‌های مافیا» و مستند «پیروزی اراده»، از شبکه‌های نمایش، تهران و مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «هوش مصنوعی» به نویسندگی استیون اسپیلبرگ، امشب ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش می شود.

این فیلم نگاهی عمیق به احساسات رباتی دارد که رویای انسان بودن در سر می‌پروراند. داستان این فیلم درباره یک روبات است که با تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای به شکل یک پسر بچه ساخته شده است و هر کاری می‌کند تا بتواند به پسری واقعی تبدیل شده و دوباره عشق مادرش را که یک انسان واقعی است، بدست آورد…

هالی جوئل آزمنت، جود لا، فرانسیس اوکانر، برندن گلیسون و ویلیام هرت در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

«هوش مصنوعی» برنده پنج جایزه ساترن شامل بهترین فیلم علمی-تخیلی، و در هفتاد و چهارمین دوره جوایز اسکار نامزد دو جایزه، شامل جایزه اسکار بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین موسیقی متن فیلم شد.

فیلم سینمایی «جنگ‌های مافیا»، در گونه اکشن و مهیج محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تهران پخش شود.

این فیلم درباره فردی به نام تری یک آمریکایی است که در زندانی در ایتالیا است. او هم سلولیش را از دست اوباش زندان نجات می‌دهد و از این طریق وارد باند خلاف برادر او می‌شود. بعداً معلوم می‌شود که تری مأمور مخفی پلیس است و این باند را از بین می‌برد.

فیلم «جنگ‌های مافیا»، فیلمی اکشن و مهیج و از زیرگونه اول نام برده در فیلم‌های مافیایی است که با رویکردی داستانی، جذابیت‌های دراماتیک ایجاد می‌کند. وجه متمایز این فیلم، آن است که یک تبهکار سابق، در آن واداشته می‌شود تا در بخش‌های بسیار مهمی از داستان، به تنهایی در برابر گروه‌های مافیایی بایستد.

مستند «پیروزی اراده»، روایتی است از دوازده روز مقاومت و دفاع مقدس ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده.

این مستند به تهیه کنندگی ساسان فلاح فر و کارگردانی میلاد خوشنواز، امشب ساعت ۲۱، پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.