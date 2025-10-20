پخش زنده
عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به عنوان زمینشناس فرهیخته کشور در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دکتر محمدمهدی خطیب، عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه، از سوی انجمن زمینشناسی اقتصادی ایران به عنوان زمینشناس فرهیخته کشوری در سال ۱۴۰۴ برگزیده شد.
بر اساس اعلام رسمی انجمن، این انتخاب در جلسه هیأت مدیره ۹ مهرماه ۱۴۰۴ و در پی بررسی فعالیتهای علمی، پژوهشی و نقش مؤثر دکتر خطیب در توسعه دانش زمینشناسی کشور انجام گرفته است.
همچنین در مراسم افتتاحیه هفدهمین همایش انجمن زمینشناسی اقتصادی ایران که در روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود، از دکتر خطیب به عنوان یکی از چهرههای شاخص و اثرگذار جامعه زمینشناسی کشور تجلیل می شود.