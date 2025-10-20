عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:ترافیک هسته مرکزی شهر ارومیه قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت‌الاسلام محمدخلیل پور اظهار داشت: با توجه به آمار اعلامی، تعداد خودرو نسبت به جمعیت در شهر ارومیه بالا بوده و این شهر دومین شهر با بیشترین تعداد خودرو شناخته می‌شود، همین امر سبب ایجاد ترافیک سنگین در معابر شهری به ویژه هسته مرکزی شهر را سبب می‌شود.

وی با بیان اینکه وضعیت سد معبر در بافت مرکزی شهر به ویژه مقابل مسجد اعظم قابل قبول نیست، افزود: مجموعه مدیریت شهری با همکاری نیروی انتظامی می‌تواند در مدیریت این موضوع گام‌های موثری بردارند.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه با بیان اینکه در راستای جمع آوری متکدیان شهر ارومیه اقدامات لازم و جدی در حوزه‌های مختلف صورت نگرفته است، ادامه داد: بهبود بخش عمده‌ای از این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی و آگاه سازی شهروندان نسبت به چهره اصلی تکدی گران است.

محمد خلیل پور ادامه داد: باید اقدامات فرهنگی در راستای کمک به نیازمندان واقعی اجرا شود تا شهروندان کمک‌های خود را به سمت و سوی نیازمندان واقعی سوق دهند نه متکدیان.

وی جمع آوری متکدیان را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید مدیریت شهری به کمک نیروی انتظامی نسبت به جمع آوری و ساماندهی متکدیان که عموما" مهاجر هستند، اقدام کند.