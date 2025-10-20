پخش زنده
امروز: -
رویداد مردمی اشتغال با محوریت تامین نیروی کار موردنیاز کارفرمایان در حوزههای مختلف و معرفی کارجویان به واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرضا در این جلسه که با حضور کارفرمایان، کارجویان و مدیران کاریابی در فرمانداری برگزار شد، گفت: اولویت اشتغال در شهرستان، ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهها و برقراری ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه است.
فریبرز امیری با اشاره به سیاست دولت برای حمایت از اشتغال بانوان و زنان کارآفرین و سرپرست خانوار افزود: ضروری است مشاغل خانگی بانوان توجه همه دستگاههای اجرایی قرار بگیرد و به صورت مسئله محور موانع پیش رو را برطرف کنند.
وی با تاکید بر مستندسازی تجربیات موفق برای الگوسازی در سطح شهرستان و استان، گفت: این برنامه موجب شناساندن سامانه رصد اشتغال به مردم و کارجویان، برقراری ارتباط زنده بین کارفرمایان و دفاتر کاریابی با کارجویان و ارتقای فرصتهای شغلی در شهرستان میشود.