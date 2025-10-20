همزمان با شروع پاییز و فصل سرما، گلودرد یکی شایعترین علائم مراجعه افراد به درمانگاه ها است که و می‌تواند ناشی از عفونت‌های ویروسی یا باکتریایی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، متخصص بیماری‌های عفونی گفت: در بسیاری از موارد، ویروس‌ها مانند ویروس سرماخوردگی، آنفلوآنزا یا ویروس کووید عامل اصلی هستند، اما گاهی باکتری‌ها مانند استرپتوکوک گروه A باعث التهاب و درد شدید گلو می‌شوند.

ناصر خسروی افزود: گلودرد ویروسی معمولاً با علائمی مانند تب، آبریزش بینی، سرفه، گرفتگی صدا و تب خفیف همراه است و اغلب بدون نیاز به آنتی‌بیوتیک، طی چند روز بهبود می‌یابد.

متخصص بیماری‌های عفونی افزود: در مقابل، گلودرد باکتریایی معمولاً با درد شدید گلو، تب بالا، وجود لکه‌های سفید روی لوزه‌ها، و تورم غدد لنفاوی گردن همراه است و برای درمان نیاز به آنتی‌بیوتیک دارد؛ هر چند این علائم در برخی از عفونت‌های ویروسی هم دیده می‌شوند که تشخیص آن با پزشک است.

به گفته وی: بهترین راه برای تشخیص علت بیماری و ادامه درمان مراجعه به پزشک بوده و مصرف دارو باید زیر نظر پزشک و با دستور پزشک از نظر دفعات مصرف در شبانه روز و میزان مصرف صورت بگیرد.