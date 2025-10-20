پخش زنده
«هوشیمین» و «اصفهان» در حوزه انرژی خورشیدی همکاری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سفیر تامالاختیار ویتنام در ایران گفت: شهرهای هوشیمین و اصفهان میتوانند در حوزههای ازجمله حوزه شهرهای هوشمند، انرژی خورشیدی، مسائل مالی و اقتصادی اشتراک با یکدیگر همکاری کنند.
نوین لوونگناک در دیدار با شهردار اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان بهعنوان مرکز صنایع دستی ایران شناخته میشود و سابقه تاریخی آن به بیش از دو هزار سال پیش برمیگردد، گفت: نزدیکی اصفهان با پایتخت میتواند این شهر را نه فقط به عنوان یک شهر پیشرفته، بلکه شهر بینالمللی در ابعاد مختلفی از جمله گردشگری برگزاری، رویدادهای بینالمللی و همایشهای علمی مطرح کند.
وی برگزاری این رویدادها را از فرصتهای مهم برای همکاری میان اصفهان و ویتنام دانست و با اشاره به تبادلات تجاری میان تجار اصفهانی با ویتنام ادامه داد: شهر هوشیمین با توجه به شرایطی که دارد، میتواند خواهرخوانده اصفهان باشد.
سفیر تامالاختیار ویتنام در ایران ادامه داد: بسیاری از شهرهای ویتنام در حوزه هوش مصنوعی فعالیت گستردهای دارند و در حال حاضر دوربینهای هوشمندی وجود دارد که بیش از ۲۰۰ هزار چهره را شناسایی میکند، همچنین دوربینهای هوشمند راهنمایی و رانندگی که اطلاعات پلاک خودروها و موتور سیکلتها را استخراج میکند.
نوین لوونگناک با بیان اینکه اصفهان میتواند در حوزه حفظ آثار تاریخی، علمی و تکنولوژی به ویتنام کمک کند، تصریح کرد: تلاش میکنم تمام هیئتهای عالی رتبه که از ویتنام به ایران سفر میکنند، به اصفهان سفر کنند و همچنین از گردشگران و خبرنگاران دعوت میکنم تا از نزدیک ظرفیتهای این شهر را مشاهده کنند.