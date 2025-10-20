به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بسته‌ی خیر ماندگار این هفته را تقدیم می‌کنیم به خیرین گمنام و کسانی که بی‌هیاهو، بی‌نام و نشان، اما با دلی سرشار از ایمان، در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی گام برمی‌دارند.

در دل یکی از محله‌های حاشیه‌نشین شهر شیروان جایی آسیب‌های اجتماعی روزی سایه سنگینی بر زندگی مردم داشت، این روز‌ها صدای زندگی، امید و مهربانی به گوش می‌رسد.

اینجا امام‌زاده نقی‌الهادی (ع) است؛ پناهگاهی که با تلاش و همت خیرین نیک‌اندیش، به قطب فرهنگی و اجتماعی منطقه تبدیل شده است.

اینجا حالا دیگر فقط یک زیارتگاه نیست؛ کلاس آموزش مهارت‌های زندگی، کارگاه اشتغال‌زایی زنان، و پاتوق جوانانی است که روزی درگیر آسیب‌های اجتماعی بودند.