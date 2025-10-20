پخش زنده
امروز: -
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:ترافیک ارومیه ریشه در مشکلات فرهنگی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛احد یوسفی در صحن شورا و در حضور فرماندهان انتظامی استان با بیان اینکه نیروی انتظامی جدای از مدیریت شهری نیست، اظهار داشت: رسالت هر دو مجموعه در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی یکسان است.
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته، بسیاری از پروژههای کنترل ترافیک و پروژههای اصلاح تقاطعهای غیرهمسطح در راستای توسعه، آبادانی و حل گره ترافیکی شهر اجرا شده بود، اما امروزه با توجه به افزایش تعداد جمعیت و خودرو این امر سبب بروز معضل ترافیکی میشود.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: تمام پروژهها برحسب نیاز زمان اجرا شده و امکان دارد در آینده به سبب بروز مشکلات متعدد حذف شوند.
یوسفی در ادامه با اشاره به ساخت خیابان مجاهد نستوه حجتالاسلام والمسلمین شیخ غلامرضا حسنی به عرض شارع ۵۲ متر، گفت: با توجه به عرض این خیابان، طبیعتاً باید شاهد مشکل ترافیکی در خیابان حسنی نباشیم، اما معضلات فرهنگی یک سوی دیگر این قضیه هست که سبب بروز مشکل ترافیکی در این خیابان میشود.
وی در پایان سخنان خود افزود: هماهنگی، همکاری و مشارکت مدیریت شهری با نیروی انتظامی در بحث نرم افزاری، فرهنگی، کنترل دوربینها و. میتواند گام موثری در کنترل ترافیک بردارد.