به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: این همایش فرصتی مغتنم برای ارائه دستاورد‌ها و بررسی چالش‌های حوزه صنعت غذاست.

محمود اعتباریان با اشاره به اهمیت امنیت غذایی، نقش صنعت غذا در سلامت جامعه و آمادگی استان برای برگزاری همایش ملی صنعت غذا گفت: این صنعت، با عبور از مرحله پایه، وارد عرصه نوآوری و فناوری‌های دانش‌بنیان شده است و هدف کنونی فقط تولید غذای سالم نیست، بلکه باید به مرحله‌ای برسیم که غذا نقش درمانگر ایفا کرده و به پیشگیری و درمان بیماری‌ها هم کمک کند.

وی با بیان اهمیت صنعت غذا در شرایط بحرانی و جنگی ادامه داد: یکی از تهدید‌های جدی برای سلامت جامعه در شرایط جنگی، بوم وحشت افکنی (بیوتروریسم) غذایی است، به‌گونه‌ای که دشمنان می‌کوشند سلامت مردم را از مسیر مواد غذایی هدف قرار دهند.

اعتباریان گفت: در جریان جنگ دوازده روزه اخیر، صنعت غذا در استان اصفهان عملکرد خوبی داشت، هیچ خللی در تأمین مواد غذایی مردم ایجاد نشد و این تجربه ثابت کرد، صنعت غذا می‌تواند در خط مقدم حفظ سلامت و امنیت جامعه نقش آفرینی کند.

وی به گستره فعالیت صنعت غذا در استان هم اشاره کرد و افزود: در محدوده زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، حدود ۹۰۰ کارخانه و کارگاه تولید فرآورده‌های غذایی فعال است و همه مراحل تولید آنها با نظارت مستقیم و غیر مستقیم کارشناسان و مسئولان فنی آموزش‌دیده انجام می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: تمام محصولات تولیدی دارای پروانه بهداشتی و نشان سیب سلامت هستند، تا مردم با اطمینان خاطر از کیفیت و سلامت آنها استفاده کنند.

اعتباریان برگزاری این همایش را فرصتی برای ارائه دستاورد‌ها و بررسی چالش‌های حوزه صنعت غذا دانست و گفت: امید است با هم‌فکری و همکاری دستگاه‌های مربوط، شرایط ارتقای سلامت و امنیت غذایی کشور بیش از پیش فراهم شود.

همایش ملی صنعت غذا، با شعار"همه با هم برای غذای بهتر و آینده بهتر" اول آبان ماه سال جاری، در اصفهان برگزار می‌شود.