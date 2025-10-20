به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جشنواره مشتوگ به همت تیم «اندیشه دختران بفروئیه» و با همکاری شورا و شهرداری بفروئیه، بخشداری و اداره میراث فرهنگی میبد، در خانه سنتی طباطبائی بفروئیه برگزار شد.

در این آیین که با حضور سید مهدی طباطبائی سرپرست فرمانداری میبد، برگزار شد، خانواده‌های بفروئیه با هدف احیای غذای سنتی محلی «مشتوگ» به رقابت پرداختند.

طاهره علمچی نویسنده کتاب خوراکی‌های میبد، در حاشیه این جشنواره گفت: «در این رویداد ۱۸ خانواده شرکت داشتند که هر گروه متشکل از مادربزرگ، مادر و دختر بود.»

وی با اشاره به اینکه مشتوگ از خوراک‌های اصیل محلات میبد است، افزود: «در گذشته، خانواده‌ها این غذا را با نان بیات خشک، پنیر و پیاز تهیه می‌کردند. امروزه نیز برخی با افزودن موادی، چون گردو، سبزی، گوجه‌فرنگی و خیار سبز، آن را به سلیقه خود متنوع‌تر می‌سازند.»

علمچی معیار‌های داوری جشنواره را مزه، اصالت سنتی، استفاده از هاون سنگی، بهداشت فردی و کیفیت مواد اولیه عنوان کرد و افزود: «در نهایت سه خانواده به‌عنوان برگزیدگان جشنواره معرفی شدند.»

وی، در پایان اظهار داشت: «هرچند برخی شرکت‌کنندگان به جای نان بیات خانگی از نان خشک محلی استفاده کرده بودند، اما خوشحالیم که این غذای سنتی در حال احیاء و بازگشت به سفره‌های مردم است.»