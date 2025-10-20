پخش زنده
تیمهای بوکس پسران و دختران کشورمان برای شرکت در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ راهی بحرین شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای بوکس پسران و دختران کشورمان صبح امروز با حضور ۸ ملیپوش برای شرکت در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ راهی بحرین شدند.
مسابقات بوکس این بازیها از اول تا هشتم آبان ماه برگزار خواهد شد و برای نخستین بار است که تیم ملی بوکس دختران کشورمان در رقابتهای رسمی حضور پیدا میکند.
ترکیب تیم پسران ایران به شرح زیر است:
۵۴ کیلوگرم: متین چمیپا
۶۰ کیلوگرم: امیرعلی مهرابی
۶۶ کیلوگرم: فرزان احمدی افزادی
۷۵ کیلوگرم: مهرشاد شرافتمند دیمان
۸۰+ کیلوگرم: فرهود قربانی
اکبر احدی به عنوان سرمربی و علی مظاهری به عنوان مربی تیم ملی پسران را همراهی میکنند.
ترکیب تیم دختران ایران نیز به شرح زیر است:
۵۴ کیلوگرم: نازنین فطمه داوودی
۷۵ کیلوگرم: یکتا صحرایی
۸۰+ کیلوگرم: فاطمه رستگار
ماریا عارفی مقام به عنوان مربی تیم دختران را همراهی میکند. سید روحالله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس نیز به عنوان سرپرست تیمها عازم بحرین شد. ضمن اینکه، مجید عباس زاده به عنوان تنها داور ایرانی خاضر در این رقابتها قضاوت خواهد کرد.