به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛احد یوسفی رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر در جلسه هفتگی این کمیسیون با بیان این که برابر قانون، تمامی وظایف هر سازمان در بحث ساماندهی مشاغل مزاحم شهری با نظارت استانداری آذربایجان غربی بصورت شفاف مشخص شده است، گفت: گام اول شناسایی جدی و دقیق دستفروش ها، اصناف ومشاغل مزاحم شهری در راستای ساماندهی و حفظ آرامش شهروندان می‌باشد.

احد یوسفی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: باید با همکاری و مشارکت تمامی ارگان‌های ذی ربط اقدام به ساماندهی مشاغل مزاحم شهری شود به گونه‌ای که این همیاری آن چنان منسجم باشد که راه دیگری به غیر از رعایت قانون و مقررات و حفظ ضوابط برای هیچ فردی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: قبل از اقدام نسبت به جمع آوری، باید شرایط و زیرساخت‌های لازم با فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی در خصوص سد معبر و مشاغل مزاحم صورت بگیرد.

رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورا با بیان این که اگر شهروندان اطلاعات کافی از تکدی گران و مشاغل مزاحم شهری داشته باشد، بطبع ورود به مراحل بعدی برای ما راحت‌تر خواهد بود، گفت: شهروندان باید بدانند در این امر مسئولین در کنار مردم برای ساماندهی و بهبود وضعیت فعلی شهر و ایجاد زمینه‌های رفاهی می‌باشند.