نمایش موزیکال و کودکانه دختران باغ قالی در سقز به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با حضور ۲۲ کودک ۶ تا ۱۲ ساله نمایش موزیکال و کودکانه دختران باغ قالی به نویسندگی و کارگردانه وریا شاکری در شهر سقز به روی صحنه رفت.

وریا شاکری نویسنده و کارگراگردان این نمایش می‌گوید: این نمایش حاصل تلاش ۲۲ کودک سقزی است که به مدت یکسال برای اجرای این کار تلاش کرده‌اند و روایت دختری است که آرزوی درست کردن قالیجه‌ای دارد که در رویای کودکانه خود وارد رویایی کودکانه می‌شود و در نهایت با به آرزویش می‌رسد.

وی در ادامه گفت: این اثر کودکانه به مدت ۱۰ روز و هر روز از ساعت ۷ عصر در آمفی تاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز به روی صحنه می رود.