به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار خوروبیابانک در بازدید میدانی از استخر شنای شهر خور گفت: ساخت این استخر از سال ۸۹ آغازشدو پس از ۱۴ سال بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علی اصغر ایرجی افزود: امسال ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن از محل منابع ملی، استانی و فولاد مبارکه با پیگیری‌های نماینده شهرستان اختصاص یافته است.

استخر شنا شهر خور، در زمینی به مساحت سه هزار و زیر بنای ۱۷۰۰ متر مربع و حجم ۴۵۰ متر مکعب شامل ساختمان اداری، رختکن، سونا‌های بخار و خشک، جکوزی، استخر شنای کودکان و بزرگسالان، سراچه و موتورخانه تصفیه آب است.