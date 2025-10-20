پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ضرورت تحول در نقش دولت و واگذاری واقعی امور به بخشخصوصی گفت: اگر بخش خصوصی بهدرستی عمل کند، میتوان الگوهای موفق را در سراسر کشور گسترش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، سیدرضا صالحیامیری در جریان سفر یکروزه استانی به تهران و بازدید از یک گروه استارتاپی با اشاره به ضرورت بازنگری در نگاه دولت به بخش خصوصی گفت: آنچه ما امروز به آن نیاز داریم، تحول در نگرش دولت است. باید این باور در دولت شکل بگیرد که کار، خلاقیت و بهرهوری از دل بخش خصوصی برمیخیزد، نه از ساختارهای سنگین دولتی. تا زمانی که این باور نهادینه نشود، شتاب بخشی به مسیر توسعه ممکن نخواهد بود.
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه بخش بزرگی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت میشود، تصریح کرد: راه نجات کشور در کوچکسازی و کارآمدسازی دولت و سپردن امور به مردم است.
صالحیامیری با تاکید بر اینکه دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند، خاطرنشان کرد: دولت باید بپذیرد که نقش آن سیاستگذاری، نظارت و تسهیلگری است، نه تصدیگری. هرجا بخشخصوصی وارد میدان شده، هم کیفیت کار بالا رفته و هم هزینه تمامشده پایین آمده است. در مقابل، هرجا دولت محوریت داشته، بهرهوری کاهش یافته و نوآوری از میان رفته است.
او با اشاره به اهمیت رقابت در شکلگیری خلاقیت گفت: جایی که رقابت وجود ندارد، خلاقیت هم از بین میرود. یکی از مشکلات فرهنگی ما همین است که در بسیاری از عرصهها رقابت واقعی وجود ندارد. اگر مدارس، دانشگاهها و نهادهای فرهنگی در فضای رقابتی فعالیت کنند، شاهد شکوفایی استعدادها خواهیم بود. ایستایی نتیجه نبود رقابت و آزادی عمل است.
صالحیامیری با اشاره به ضرورت واگذاری داراییهای غیرمولد دولتی به بخش خصوصی گفت: ما در کشور ساختمانها و زیرساختهای فراوانی داریم که سالها بدون استفاده ماندهاند. اگر این ظرفیتها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، میتوان شاهد شکوفایی اقتصادی و فرهنگی در شهرها بود. تجربه نشان داده است که هرجا تصدی دولت کاهش یافته، انگیزه و بهرهوری افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه «تحول در دولت نیازمند تحول در باور است»، اظهار کرد: اگر به بخش خصوصی اعتماد کنیم، میتوانیم در دورهای چهارساله هزینههای اضافی دولت را به صفر برسانیم. اما تا زمانی که دولت در همه امور مداخلهگر باشد، مسیر توسعه طولانی و پرهزینه باقی میماند. ما نباید از کوچکسازی دولت بترسیم؛ بلکه باید از ایستایی و ناکارآمدی بترسیم.
وزیر میراثفرهنگی افزود: در حوزه گردشگری نیز همین منطق باید حاکم باشد. ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و دولت تنها نقش ناظر و سیاستگذار را ایفا کند. امروز خوشبختانه بخش خصوصی به این باور رسیده است که دولت در کنار اوست، نه در مقابل او. ما بهدنبال دولت حامی هستیم، نه دولت رقیب.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حاشیه بازدید از یکی از مجموعههای پیشرو در حوزه استارتآپهای گردشگری، با تأکید بر نقشآفرینی بخشخصوصی در توسعه اقتصادی کشور گفت: استارتآپها امروز قدرت نرم اقتصاد ایراناند و باید از این ظرفیتهای جوان، خلاق و آیندهنگر حمایت شود.
سیدرضا صالحیامیر با اشاره به ظرفیتهای بالای این مجموعه گفت: این مجموعه از نیروهای جوان، خلاق، باانگیزه و ایدهپرداز تشکیل شده است. شاید در نگاه نخست حرکتهای آن بلندپروازانه به نظر برسد، اما در عمل میبینیم که همه آن اهداف بزرگ با جدیت دنبال شده و به نتیجه رسیده است.
وی با تقدیر از تلاش مدیران و کارشناسان این مجموعه در پیشبرد اهداف نوآورانه و ملی، افزود: این شرکت علاوه بر فعالیتهای تخصصی در حوزههای مختلف، در عرصه مسئولیت اجتماعی نیز گامهای مؤثر و ارزشمندی برداشته است. انتظار میرود رسانه ملی این مجموعهها را به عنوان نمونههای موفق بخش خصوصی کشور معرفی و الگو کند.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه با بیان اینکه توسعه اقتصادی پایدار بدون حضور فعال بخش خصوصی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: دولت بهتنهایی نمیتواند بار سنگین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور را بر دوش گیرد. مهمترین استراتژی دولت حمایت از بخش خصوصی است؛ حمایتی به معنای برداشتن موانع قانونی، تسهیلگری در مسیر رشد و ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی خلاقیت و رقابت سالم.
وی با اشاره به اشتغالزایی گسترده این مجموعه و حضور فعال آن در عرصههای بینالمللی گفت: ایجاد اشتغال برای بیش از هزار نفر در سراسر کشور و گسترش فعالیت در مناطق مختلف جهان از جمله خلیجفارس، اروپا و آمریکا، نشانه جسارت و آیندهنگری مدیران و فعالان این حوزه است.
وزیر میراثفرهنگی استارتآپها را یکی از ارکان قدرت نرم کشور دانست و اظهار داشت: قدرت امروز ایران تنها در منابع طبیعی یا صنایع سنگین خلاصه نمیشود؛ استارتآپها و کسبوکارهای نوآورانه امروز بهعنوان موتور محرک اقتصاد ملی نقشآفرینی میکنند و باید بهعنوان ظرفیتهای ارزشمند کشور مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به فعالیت این مجموعه در حوزه گردشگری افزود: در زمینه توسعه اقامتگاهها و خدمات گردشگری در کشور اقدامات قابل توجهی انجام شده است و وزارت میراثفرهنگی نیز در حوزه صدور مجوزها، معرفی ظرفیتها و ارائه تسهیلات لازم از چنین مجموعههایی حمایت خواهد کرد تا بتوانند به عنوان الگوهای موفق ملی جایگاه خود را تثبیت کنند.
وزیر میراثفرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: انگیزه دولت در این مسیر، تقویت بخش خصوصی، حمایت از خلاقیت و تعمیق رقابت در اکوسیستم استارتآپی کشور است تا خدمات بهتری به مردم ایران ارائه شود. آینده این بخش، آیندهای روشن، شفاف و امیدبخش است.