پخش زنده
امروز: -
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در یکسال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار کودک زیر ۱۴ سال که به واسطه آلودگی هوا دچار مشکلات قلبی و تنفسی شده بودند، به مراکز درمانی مراجعه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر میثم معزی در نشست کمیته دانشگاهی بررسی مرگ کودکان یک تا ۵۹ ماهه که با حضور دکتر مهرداد شریفی، معاون بهداشت دانشگاه، روسای بیمارستانها، اساتید و تعدادی از مدیران معاونتهای درمان، بهداشت و توسعه در حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، با اشاره به کاهش روند مرگومیر نوزادان در استان اظهار کرد: اگرچه مرگومیر نوزادان سیر نزولی داشته است، اما عواملی مانند تروما، مسمومیتها، آلودگی هوا و عوارض قلبی ـ تنفسی پس از پایان دوره نوزادی، آمار مرگ کودکان یک تا ۵۹ ماه تحت تاثیر قرار میدهند.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم آلودگی هوا بر افزایش بیماریهای قلبی و تنفسی افزود: در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۶۸ هزار مراجعه منتسب به آلودگی هوا ثبت شد؛ این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۹۷ هزار و در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۱ هزار مراجعه رسیده است که بهطور میانگین سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش در مراجعات تنفسی را نشان میدهد.
دکتر معزی بیان داشت: از میان ۲۵۱ هزار مراجعه سال گذشته، ۷۰ درصد مربوط به کودکان زیر ۱۴ سال بوده که ۵۰ درصد از آنها کودکان زیر ۶ سال هستند. این در حالی است که تنها ۲۰ تخت فعال در بخش مراقبتهای ویژه اطفال (PICU) وجود دارد که پاسخگوی حجم بالای مراجعات نیست.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: در ششماهه نخست امسال، بیش از ۶۰ هزار نفر بهدلیل عوارض قلبی ـ تنفسی ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه کردهاند. در ۱۸ ماه گذشته مراجعه قلبی تنفسی ناشی از آلودگی هوا افزایش ۶۶ درصدی داشته است.
وی در ادامه با اشاره به سایر پیامدهای زیستمحیطی گفت: علاوهبر مراجعات قلبی و تنفسی، بیش از ۳۰۰ هزار مراجعه با عوارض گوارشی صرفاً ناشی از هوا و آب آلوده در استان به ثبت رسیده است که بیانگر تأثیر گسترده آلودگی آب و هوا بر سلامت عمومی است.
دکتر معزی با تأکید بر کمبود نیروی انسانی در حوزه رزیدنتی اطفال افزود: یکی از چالشهای جدی ما در مدیریت بیماران کودک، کمبود رزیدنت اطفال است که فشار مضاعفی بر بیمارستانها وارد میکند.
وی میگوید: در سال گذشته، بیمارستان ابوذر حدود چهار ماه درگیر اوج مراجعات کودکان بهدلیل عوارض تنفسی بود. امسال برای پیشگیری از تکرار این وضعیت، در حال آمادهسازی سایر بیمارستانهای بزرگ اهواز بهعنوان مراکز درمانی پشتیبان هستیم تا در صورت بروز پیک مراجعات، خدمات بهصورت متمرکز و بدون بحران ارائه شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تأکید بر الزام تجهیز بیمارستانهای جنرال به بخش اطفال افزود: تمام بیمارستانهای بزرگ اهواز باید دارای بخش اطفال فعال باشند. در بیمارستان آیتالله کرمی بهعنوان مرکز ارجاع غرب اهواز، حداقل ۲۰ تخت اطفال راهاندازی خواهد شد. تجهیزات این بخش با همکاری معاونت درمان و نیروی پرستاری آن با هماهنگی معاونت توسعه دانشگاه تأمین میشود.
وی ادامه داد: در بیمارستان گلستان نیز بخش اطفال با ۲۵ تخت آماده بهرهبرداری است. سایر بیمارستانها نیز موظفاند فعالیت بخش اطفال را در مجموعه خود حفظ و تقویت کنند.
دکتر معزی گفت: در زمان پیک مراجعه بیمارستان ابوذر، طی تنها ۳۰ روز، حدود ۱۵ هزار کودک بستری شدند و در بازه ۱۲ ساعته، ۲۷۰ بستری موقت به ثبت رسید؛ رقمی که بیانگر فشار بسیار سنگین بر حوزه درمان استان است. این در حالی است که در سطح اهواز حدود ۵۰۰ تخت اطفال کمبود وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در دوران بحران، پنج بیمارستان شامل تأمین اجتماعی، نفت، سینا، بقایی ۲ و امیرالمؤمنین (ع) برای پشتیبانی از بیمارستان ابوذر وارد عمل شدند و با همکاری آنها توانستیم از شرایط بحرانی عبور کنیم. امسال نیز لازم است از هماکنون بیمارستانهای پشتیبان تعیین و آماده شوند تا در صورت بروز موج جدید، اقدامات مؤثر و سریع انجام گیرد.