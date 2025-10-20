مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری، با وعده تسهیل سرمایه‌گذاری مطمئن و کاهش چشمگیر موانع اداری، اعلام کرد: سیاست‌های راه‌آهن در آینده کاملاً هماهنگ با نیاز‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی تدوین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست مشترک جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن، با مدیران و مالکان شرکت‌های مسافری ریلی برگزار شد. این نشست که با هدف بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات فعالان این بخش صورت گرفت، به تعیین رویکردهای جدید راه‌آهن در حمایت از بخش خصوصی منجر شد.

ذاکری پس از شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده توسط شرکت‌های ریلی مسافری، تأکید کرد: «بهبود وضعیت اقتصادی و عملیاتی شرکت‌های مسافری، جزو اولویت‌های اصلی راه‌آهن است. ما تلاش می‌کنیم با ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مطمئن، کاهش موانع اداری و تسهیل همکاری میان بخش دولتی و خصوصی، زمینه رونق کسب‌وکار در بخش حمل‌ونقل ریلی را فراهم کنیم.»

وی اقدامات انجام‌شده در یک سال اخیر، به‌ویژه در زمینه نوسازی ناوگان و رشد جذب سرمایه به بخش حمل‌ونقل مسافری، را مثبت ارزیابی کرد. مدیرعامل راه‌آهن اظهار داشت که اهداف کلان این سازمان بر محوریت «توسعه ناوگان، افزایش کیفیت خدمات و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی» قرار دارد.

به گفته ذاکری، سیاست‌گذاری‌های آتی راه‌آهن به صورت هماهنگ و بر پایه نتایج حاصل از مذاکرات و تعامل مستمر با بخش خصوصی انجام خواهد شد.

نمایندگان و مالکان شرکت‌های مسافری نیز ضمن ابراز خشنودی از حمایت‌های مدیرعامل راه‌آهن، اقدامات اخیر این نهاد را نشانه «آینده‌ای روشن و محرک رشد سرمایه‌گذاری» در صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور دانستند.

در پایان این نشست توافق شد تا جلسات مشترک و مستمر میان مدیرعامل راه‌آهن و شرکت‌های مسافری ریلی برای رسیدگی فعال به مسائل و مشکلات این حوزه، ادامه یابد.