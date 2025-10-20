به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۰ محصول در استان که بیشتر آنها در بخش کشاورزی می‌باشد، استاندارد سازی شده‌اند که این میزان در سال گذشته ۱۵ محصول بوده است.

رضا قیصی با اشاره به وجود ۳۵ استاندارد اجباری در کشور افزود: قوانین استاندارد در سراسر جهان ثابت است و اگر این قوانین را به‌درستی رعایت کنیم، در سال‌های آینده شاهد پیشرفت چشمگیری در کشور خواهیم بود.

او با بیان اینکه ۱۰۰ درصد شهربازی‌های روباز استان، فاقد استاندارد‌های ایمنی لازم هستند گفت: این اماکن معمولاً زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند، اما متأسفانه استاندارد‌های لازم در آنها رعایت نمی‌شود.

مدیر کل استاندارد خوزستان ادامه داد: مکاتبات متعددی با شهرداری انجام شده، اما تاکنون اقدامی عملی صورت نگرفته است؛ به همین دلیل پرونده‌ها جهت پیگیری قانونی به دادگستری استان ارجاع داده شده‌اند.