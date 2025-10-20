آیین بزرگداشت و تکریم سیدمحمدحسن امامی نجفی از چهره‌های علمی و نخبگان حوزه پزشکی چهارمحال و بختیاری و کشوربرگزار شد.

بزرگداشت چهره علمی و نخبه حوزه پزشکی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: بزرگ‌ترین اثر این‌گونه برنامه‌ها، الگوسازی برای نسل جوان است که بی‌شک تداوم آن کار ارزشمندی است.

‎علی‌ضامن صالحی‌فرد افزود: دکتر امامی از خیران حوزه سلامت بوده و در راه‌اندازی مرکز پیوند اعضای استان که نخستین مرکز پیوند غرب کشور به شمار می‌رود نقش مؤثری داشته است.

به گفته وی: در این مراسم به پاس خدمات ارزنده این نخبه هم استانی، یکی از خیابان‌های شهرکرد به نام دکتر سید محمدحسن امامی نجفی دهکردی نامگذاری و پوستر آن رونمایی شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان افزود: در آیین از ۷ دانشجوی نخبه و برتر دانشگاه علوم پزشکی استان تجلیل شد.