به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت سرپرست طالبان در مصاحبه با الجزیره گفت: «ما حملات گروه‌های مسلح علیه هیچ کشوری را حمایت نمی‌کنیم و موضع افغانستان در این زمینه کاملاً روشن است.»

او همچنین بر تعهد دولت افغانستان به جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به پایگاهی برای حملات تروریستی و پرهیز از دخالت در اقدامات خصمانه علیه کشور‌های همسایه تأکید کرد.

تنش‌های اخیر میان پاکستان و حکومت سرپرست طالبان به دنبال حمله ۹ اکتبر (۱۷ مهر) پاکستان به کابل تشدید شد که با واکنش جامعه جهانی مواجه گردید. قطر میزبان مذاکرات میان دو طرف بود که منجر به امضای آتش‌بس فوری شد. مرحله بعدی مذاکرات نیز برای ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ در استانبول برنامه‌ریزی شده تا سازوکار‌های نظارت، تضمین اجرای توافق و مسائل پنهان‌تر مانند گروه‌های شبه‌نظامی بررسی شود.

پاکستان و حکومت سرپرست طالبان با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها و ایجاد فضایی برای دیپلماسی و همکاری‌های امنیتی به این آتش‌بس متعهد شدند. اظهارات مجاهد در این مصاحبه می‌تواند نشان‌دهنده عزم حکومت سرپرست طالبان برای حفظ امنیت و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در مرز‌ها باشد و به تلاش‌های جاری برای ایجاد ثبات در منطقه کمک کند.