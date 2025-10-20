وزارت تعاون شرایط جدید و سامانه ثبت درخواست برای افراد دارای مشاغل سخت و زیان آور را اعلام کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ براساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، افرادی که دارای مشاغل سخت و زیان‌آور هستند و کاری که انجام می‌دهند روی جسم و روح آنها تاثیر می‌گذارد، با دو شرط می‌توانند زودتر از موعد بازنشسته شوند:

۱- بازنشستگی با سوابق متوالی: از آنجایی که هر سال سابقه در این مشاغل، معمولا یک و نیم سال سابقه عادی محسوب می‌شود، پس می‌توانند با ۲۰ سال متوالی در پرداخت حق بیمه و بدون داشتن شرط سن، بازنشسته شوند.

۲- بازنشستگی با سوابق ترکیبی: در صورتی که فرد سابقه کار در مشاغل سخت و زیان‌آور و مشاغل عادی را با هم داشته باشد، مجموع یک و نیم برابر سوابق سخت و سوابق عادی اگر به ۳۵ سال برسد، می‌تواند بدون شرط سنی بازنشسته شود.