بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور چگونه است؟
وزارت تعاون شرایط جدید و سامانه ثبت درخواست برای افراد دارای مشاغل سخت و زیان آور را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
؛ براساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، افرادی که دارای مشاغل سخت و زیانآور هستند و کاری که انجام میدهند روی جسم و روح آنها تاثیر میگذارد، با دو شرط میتوانند زودتر از موعد بازنشسته شوند:
۱- بازنشستگی با سوابق متوالی: از آنجایی که هر سال سابقه در این مشاغل، معمولا یک و نیم سال سابقه عادی محسوب میشود، پس میتوانند با ۲۰ سال متوالی در پرداخت حق بیمه و بدون داشتن شرط سن، بازنشسته شوند.
۲- بازنشستگی با سوابق ترکیبی: در صورتی که فرد سابقه کار در مشاغل سخت و زیانآور و مشاغل عادی را با هم داشته باشد، مجموع یک و نیم برابر سوابق سخت و سوابق عادی اگر به ۳۵ سال برسد، میتواند بدون شرط سنی بازنشسته شود.
متقاضیان برای بهره مندی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور به سامانه srk.mcls.gov.ir
مراجعه و مشخصات خود را ثبت کنند.