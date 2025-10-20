به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ماموران با اطلاع از فعالیت یک باند قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله از شهرستان بشاگرد به سیریک، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سردار علی اکبر جاویدان افزود: این محموله در محور فرعی روستای سرزه در تعقیب و گریز از یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ کشف شد.

وی افزود: راننده و سرنشین با تنگ شدن عرصه‌ی محاصره خودرو را رها کرده و متواری شدند.

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان ادامه دارد.