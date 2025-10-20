پخش زنده
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت:امنیت کامل در آذربایجان غربی برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان آذربایجانغربی با اشاره به کاهش آمار آسیبهای اجتماعی در شهرهای مختلف استان، اظهار داشت: آذربایجان غربی یکی از استانهای امن کشور است و در بسیاری از حوزههای آسیب اجتماعی، کاهش وقوع جرایم را شاهد هستیم.
وی با تاکید بر کاهش آمار وقوع جرایمی مانند سرقت مسلحانه، گروگانگیری و سایر سرقتها، افزود: سال جاری نسبت به گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در این حوزهها هستیم که حاصل تلاش نیروهای انتظامی و همکاری مردم است.
سردار جهانبخش نسبت به افزایش میزان تصادفات هشدار داد و گفت: سرعت و سبقت غیرمجاز، خستگی و خوابآلودگی رانندگان و عدم توجه به جلو از اصلیترین عوامل وقوع تصادفات است، بنابراین از همه رانندگان درخواست میکنیم که به این موارد توجه ویژه داشته باشند.
وی تاکید کرد: خط قرمز پلیس تخلفات حادثهساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، صحبت کردن با تلفن همراه حین رانندگی و انجام کارهای پرخطر است و در این زمینه با جدیت برخورد خواهد شد.
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود، از تعامل و همکاری مدیریت شهری ارومیه با نیروی انتظامی در موضوعاتی همچون جمعآوری متکدیان، جلوگیری از سد معبر، پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و دیگر مسائل اجتماعی قدردانی کرد.