به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مینی‌سریال روشنا در ۷ قسمت هر روز ساعت ۱۲:۳۰ به روی آنتن شبکه ۲ سیما می‌رود.

«روشنا» که تحت عنوان رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی به نمایش درمی‌آید، به معرفی هویت فرهنگی و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این استان پرداخته و سعی دارد تا با رویکردی هنری، مخاطبان را با زندگی، سنت‌ها و باور‌های مردم منطقه آشنا سازد.

این مینی‌سریال تولید صدا و سیمای خراسان جنوبی است و با هدف انعکاس ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این استان، به تصویر کشیده شده است و علاوه بر نمایش زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی خراسان جنوبی، به دنبال ارتقای شناخت مردم سراسر کشور از آداب و رسوم و زندگی روزمره این دیار است.

پخش این مینی سریال از شنبه ۱۹ مهر ماه ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه ۲ سیما آغاز شده است.