به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید دارابی اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های مشترک اداره غله با همکاری اداره اماکن و اطلاعات نیروی انتظامی تعداد ۳۲ کیسه آرد یارانه‌ای که به‌صورت غیرقانونی از چرخه توزیع خارج شده بود، کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: بنا بر گزارش‌ها، این آردها از طریق خرید غیرمجاز از برخی واحدهای نانوایی جمع‌آوری شده بود.

به گفته مدیرکل غله لرستان، دراین‌رابطه یک نفر شناسایی و دستگیر شد که با هماهنگی مراجع محترم قضایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

دارابی، هدف از این اقدام را جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع رسمی و صیانت از حقوق مردم خواند و گفت: آرد یارانه‌ای باید صرفاً در پخت نان مصرف شود و هرگونه خریدوفروش خارج از ضوابط، تخلف و جرم محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شده و پیگیری‌ها برای شناسایی دیگر افراد مرتبط همچنان ادامه دارد. همچنین مقرر شد نانوایانی که در این زمینه تخلف داشته‌اند، پس از بررسی دقیق مورد برخورد قانونی قرار گیرند.