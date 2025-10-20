دستگیری سارق آردهای یارانه ای در خرم آباد
مدیرکل غله لرستان از کشف ۳۲ کیسه آرد یارانهای و دستگیری یک متهم در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سعید دارابی اظهار کرد: در جریان بازرسیهای مشترک اداره غله با همکاری اداره اماکن و اطلاعات نیروی انتظامی تعداد ۳۲ کیسه آرد یارانهای که بهصورت غیرقانونی از چرخه توزیع خارج شده بود، کشف و ضبط شد.
وی خاطرنشان کرد: بنا بر گزارشها، این آردها از طریق خرید غیرمجاز از برخی واحدهای نانوایی جمعآوری شده بود.
به گفته مدیرکل غله لرستان، دراینرابطه یک نفر شناسایی و دستگیر شد که با هماهنگی مراجع محترم قضایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
دارابی، هدف از این اقدام را جلوگیری از انحراف آرد یارانهای از شبکه توزیع رسمی و صیانت از حقوق مردم خواند و گفت: آرد یارانهای باید صرفاً در پخت نان مصرف شود و هرگونه خریدوفروش خارج از ضوابط، تخلف و جرم محسوب میشود.
وی تصریح کرد: پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شده و پیگیریها برای شناسایی دیگر افراد مرتبط همچنان ادامه دارد. همچنین مقرر شد نانوایانی که در این زمینه تخلف داشتهاند، پس از بررسی دقیق مورد برخورد قانونی قرار گیرند.
مدیرکل غله لرستان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در خصوص قاچاق یا خریدوفروش آرد یارانهای، موضوع را به مراجع نظارتی و شورای آرد و نان شهرستان اطلاع دهند.