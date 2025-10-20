بیش از ۱۰۰۰ تن انواع نهاده دامی از سوی تعاونی دامداران نهاوند تهیه و در اختیار دامداران و پرورش دهندگان دام سبک و سنگین و شیری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل تعاونی دامداران نهاوند گفت: بیش از ۲۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین زیرپوشش این تعاونی قرار دارند که در طول سال نسبت به تهیه و توزیع نهاده‌های دامی برای تغذیه احشام اقدام می شود.

کیانی افزود: در ۶ ماهه امسال بیش از ۴ هزار تن انواع نهاده دامی تهیه و بین دامداران توزیع شده است.

او. تأکید کرد: همجنین شیر تولید شده دامداران این تعاونی جمع آوری و در اختیار صنایع لبنی شهرستان و استان قرار می گیرد.

مدیرعامل تعاونی دامداران نهاوند تصریح کرد: متأسفانه یکی از عمده مشکلات دامداران درگاه اینترنتی بازارگا هست که معمولا با مشکلاتی مواجه می شویم.

این مسئول گفت: یکی از این مشکلات این است که اگر امروز برای خرید نهاد دامی اقدام کنیم تا ۳ ماه آینده موفق به دریافت نهاده نمی شویم.