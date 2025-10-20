پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از توسعه سامانههای هوشمند نظارتی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، یزدان خسروی گفت: این اقدام با هدف افزایش ایمنی تردد کاربران جادهای و پایش دقیق جریان عبور و مرور در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به گسترش زیرساختهای هوشمند در محورهای برونشهری اظهار کرد: تعداد سامانههای نظارتی استان از ۳۷ سامانه به ۷۹ سامانه افزایش پیدا خواهد کرد و هماکنون ۴۴ سامانه جدید در حال نصب و اجرا است.
وی با اشاره به اهمیت سامانههای هوشمند جادهای گفت: سامانههای نظارتی نقش مهمی در افزایش ایمنی و نظم ترافیکی محورهای مواصلاتی دارند. این سامانهها با ثبت تخلفات، پایش تردد وسایل نقلیه و کنترل لحظهای وضعیت راهها، امکان مدیریت هوشمند ترافیک و واکنش سریع در زمان وقوع حوادث را فراهم میسازند. بهکارگیری این فناوریها علاوه بر کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی، موجب بهبود جریان ترافیک و ارتقای سطح خدمات به کاربران جادهای میشود.
خسروی افزود: در بخش سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور نیز، در حال حاضر ۵۲ سامانه فعال در سطح محورهای مواصلاتی استان وجود دارد و با نصب ۱۴ سامانه جدید، این تعداد به ۶۶ سامانه خواهد رسید.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه همچنین از ارتقای سامانههای ترددشمار خبر داد و گفت: تاکنون ۱۲۲ سامانه ترددشمار در محورهای استان فعال است و با اجرای طرحهای جدید به ۱۲۸ سامانه افزایش مییابد.
یزدان خسروی در پایان تأکید کرد: توسعه و راهاندازی سامانههای هوشمند نظارتی، نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد کاربران جادهای، کاهش تصادفات و مدیریت هوشمند ترافیک خواهد داشت.