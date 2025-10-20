پخش زنده
کاروان تیم فوتبال الوحدات اردن برای دیدار با استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲ وارد ایران شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم فوتبال الوحدات اردن بامداد امروز برای برگزاری دیدار مقابل استقلال ایران وارد فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) شد.
اعضای این تیم پس از ورود به تهران، با استقبال رسمی مدیران باشگاه استقلال روبهرو شدند و هماهنگیهای لازم برای اسکان و اقامت آنها انجام شد.
این ۲ تیم چهارشنبه (۳۰ مهرماه) در دیدار سوم خود در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهرقدس برگزار خواهد شد.