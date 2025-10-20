چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، با هدف انعکاس تازه‌ترین رویدادها، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و پژوهشی این مجموعه تاریخی تهیه و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گزارش دو ماهه تابستان در قالب ماهنامه الکترونیکی این مجموعه «جهان نما»، شماره مرداد و شهریور ۱۴۰۴، منتشر شد.

در این شماره، گزارش‌هایی از برگزاری نمایشگاه‌ها، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی، هنر و گردشگری منتشر شده است. همچنین بخشی از ماهنامه به معرفی طرح‌ها و برنامه‌های آتی مجموعه اختصاص دارد.

ماهنامه الکترونیکی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران با هدف تداوم اطلاع‌رسانی و ارتباط مؤثر با مخاطبان، به‌صورت منظم منتشر می‌شود و آرشیو شماره‌های پیشین آن از طریق وب سایت رسمی این مجموعه به آدرس niavaranmu.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.