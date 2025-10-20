به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مرادی گفت: با توجه به خشکسالی، امسال عشایر در تأمین علوفه مورد نیاز دام خود با مشکلات جدی مواجه هستند و بر همین اساس اداره امور عشایر با همکاری شرکت تعاونی عشایری شهید موسوی ایذه، هزار و ۲۰۰ تن جو در نیمه نخست امسال تأمین و بین عشایر و دامداران شهرستان توزیع کرده است.

وی افزود: یکی از مشکلات ما در این زمینه کمبود نهاده به خصوص جو به عنوان نهاده اصلی دام عشایر در بازار جهت خرید است که اداره کل امورعشایر با همکاری اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان به دنبال حل این مشکل است.

مرادی با بیان اینکه هدف از توزیع این نهاده‌ها کمک به عشایر در شرایط خشکسالی اخیر است، تصریح کرد: شهرستان ایذه با دارا بودن ۶ هزارخانوار عشایری یکی از بزرگترین شهر‌های عشایری استان خوزستان است.