دوره مربیگری بدمینتون درجه ۳ بانوان در کهگیلویه بویراحمد
رئیس هیات بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد گفت: دوره مربیگری بدمینتون درجه ۳ ویژه بانوان بعد چندین سال وقفه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیات بدمينتون استان هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقای سطح دانش و آگاهی ورزشکاران رشته بدمینتون و توسعه آن دراستان اعلام کرد و گفت: ۱۶ بدمینتون باز از استان در این کلاس مربیگری شرکت دارند. محمد علی پالیز افزود: تدریس در این دوره توسط هما اسماعیلی مقدم مدرس فدراسیون بدمينتون برگزار می شود.
وی ادامه داد: پس از پایان این دوره آموزشی نیز دوره مربیگری درجه ۳ ويژه آقایان برگزار می شود. رئیس هیات بدمينتون استان از آقایان علاقه مند به فراگیری اصول مربیگری رشته ورزشی بدمينتون برای شرکت در این کلاس مربیگری نام نویسی می شود.