به مناسبت هفته تربیت بدنی؛

دوره مربیگری بدمینتون درجه ۳ بانوان در کهگیلویه بویراحمد

رئیس هیات بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد گفت: دوره مربیگری بدمینتون درجه ۳ ویژه بانوان بعد چندین سال وقفه برگزار شد.