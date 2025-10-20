به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: در پی تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق ماموران ایستگاه ایست و بازرسی دهدز شهرستان دزپارت در حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقدار ۱۵ تن چوب قاچاق و فاقد مجوز که طبق نظریه کارشناسان مربوطه ارزش آن ۶ میلیارد ریال را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، ادامه داد: متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی و خودرو نیز راهی پارکینگ شد.

سرهنگ دریکوند تصریح کرد: پلیس با قدرت در مقابل قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت جامعه ایستاده و هرگز اجازه نمی‌دهد اقتصاد کشور با ورود کالای قاچاق مختل شود و انتظار پلیس نیز از مردم عزیز این است که در صورت اطلاع از اینگونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.