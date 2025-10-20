اهدای نخستین نشان «فرهنگوَر خراسان» به استاد خوشنویسی سبزوار
در نخستین آیین اعطای نشان «فرهنگوَر خراسان» در دانشگاه حکیم سبزواری، این نشان به استاد خوشنویسی شهرستان سبزوار اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: با هدف پاسداشت مفاخر فرهنگی و هنری، نشان فرهنگور خراسان به «علی طوسیثانی» استاد برجسته خوشنویسی و از چهرههای شاخص هنر خط در سبزوار، اهدا شد.
دکتر علی تسنیمی افزود: استاد طوسیثانی در اعتلای خوشنویسی، تربیت شاگردان شاخص و گسترش این هنراصیل در منطقه نقش آفرینی کرده است.
نشان فرهنگور خراسان که با ابتکار دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شده است، حداکثر سه مرتبه در طول سال با توجه به رویدادهای مختلف به شخصیتهای برجسته ملی و بین المللی که یا زاده خراسان بزرگ بوده و یا زیست موثری در این خطه از ایران زمین داشتهاند، اعطا خواهد شد.
نشان فرهنگور خراسان برگرفته از طرح مُهر حکومتی ۳۶۵۰ سالهای است که در محوطه باستانی سبزوار کشف شده و با توجه به قدمت و اعتباری که این مُهر دارد، نمادی از دیرینگی فرهنگ، هنر و ثبات اجتماعی خراسان است.