به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: مطابق الگوی نقشه‌های پیشیابی هواشناسی برای دو سه روز آینده وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک و همینطور برای برخی ساعات افزایش ابر پدیده‌های قالب ذکر در استان است که این وزش باد و گرد و خاک آسمان غبار آلود را در مناطق مستعد و بادخیز استان به دنبال خواهد داشت.

لطفی افزود: دمای هوا تا چهارشنبه روند افزایشی دارد و هوا تا حدودی گرمتر می‌شود.

به گفته وی احتمال بارش خفیف باران هم در برخی نقاط شرقی استان از امشب تا اواخر هفته وجود دارد.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۳۳ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۰ و ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شد.