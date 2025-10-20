به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صبح روز دوشنبه ۲۸ مهرماه دکتر حسنی مدیر امور ایثارگران قوه قضائیه که به استان آذربایجان غربی سفر کرده است در اولین برنامه کاری خود با همراهی دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری و جمعی از معاونین قضایی در گلزار شهدای ارومیه حضور یافته به مقام شامخ شهداء ادای احترام کردند.

مدیر امور ایثارگران قوه قضائیه و عتباتی و همراهان در جریان این آیین ضمن قرائت فاتحه با آرمان‌های شهداء و امام شهداء تجدید عهد و میثاق نموده و با رهبر فرزانه خود تجدید بیعت کردند.

شایان ذکر است مدیر ایثارگران قوه قضائیه در این سفر دو روزه خود برنامه‌های متعددی دارد از جمله دیدار با خانواده شهدا، برگزاری میز خدمت در زندان مرکزی ارومیه، دیدار با مسولین قضایی استان، برگزاری گردهمایی با نمایندگان حقوقی ایثارگران، بازدید از اجرای احکام کیفری و.. که در طول دو روز در استان انجام خواهد شد.