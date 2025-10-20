پخش زنده
استاندار تهران، به همراه، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز از طرحهای هتلداری و گردشگری تهران بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار تهران در حاشیه این بازدید با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی پایتخت گفت:تهران تنها مرکز سیاسی و اداری کشور نیست، بلکه شهری با پیشینهای غنی در معماری، فرهنگ و زندگی شهری است.
محمدصادق معتمدیان، افزود:توسعه زیرساختهای گردشگری، از جمله طرحهای بزرگ هتلداری، میتواند این هویت تاریخی را بازآفرینی کرده و پایتخت را به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند.