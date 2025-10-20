استاندار تهران، به همراه، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز از طرح‌های هتلداری و گردشگری تهران بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار تهران در حاشیه این بازدید با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی پایتخت گفت:تهران تنها مرکز سیاسی و اداری کشور نیست، بلکه شهری با پیشینه‌ای غنی در معماری، فرهنگ و زندگی شهری است.

محمدصادق معتمدیان، افزود:توسعه زیرساخت‌های گردشگری، از جمله طرحهای بزرگ هتلداری، می‌تواند این هویت تاریخی را بازآفرینی کرده و پایتخت را به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند.

این بازدید‌ها در چارچوب رویکرد جدید مدیریت استان برای تحرک‌بخشی به پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام گردشگری صورت می‌گیرد، فرصت ارزشمندی برای بررسی میدانی موانع، شناسایی نیاز‌های واقعی سرمایه‌گذاران و تقویت اعتماد متقابل میان بخش خصوصی و دولت فراهم کرده است.

بدون تردید، تکمیل و بهره‌برداری از طرحهای هتلداری می‌تواند آغازگر فصلی تازه در گردشگری شهری تهران باشد؛ فصلی که در آن، پایتخت ایران نه فقط مرکز سیاست و اقتصاد، بلکه مقصدی فرهنگی، تاریخی و گردشگری برای ایران و جهان خواهد بود.