رییس هیات ورزش‌های همگانی خوزستان گفت: در راستای تقویت حوزه زنان و خانواده، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه با هدف توسعه برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، ترویج سبک زندگی سالم و افزایش مشارکت بانوان در فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا باقری بیان کرد: این تفاهم‌نامه میان دفتر امور زنان و خانواده استانداری خوزستان، اداره‌کل ورزش و جوانان استان و هیات ورزش‌های همگانی خوزستان با حضور دکتر موالی‌زاده، استاندار خوزستان، امضا شد.

وی بیان کرد: ارتقای سلامت جسم و نشاط اجتماعی بانوان در استان خوزستان از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.

رییس هیات ورزش‌های همگانی خوزستان گفت: بر اساس این تفاهمنامه، طرفین متعهد شدند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مشترک در حوزه سلامت جسم، نشاط اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده را فراهم کنند.

وی افزود: در این نشست، نمایندگان سه دستگاه بر لزوم همکاری بین‌بخشی برای گسترش فرهنگ ورزش همگانی تأکید و برنامه‌های آموزشی، برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌های ورزشی و ایجاد بستر‌های مناسب برای حضور بانوان در فعالیت‌های ورزشی را مورد بحث و تأکید قرار دادند.

باقری گفت: این تفاهم‌نامه گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف توسعه اجتماعی و ارتقای جایگاه زنان در استان خوزستان به‌شمار می‌رود.

بیش از ۳۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشته‌های تحت پوشش هیات ورزش‌های همگانی فعالیت می‌کنند.