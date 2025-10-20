روایت روزانه از جشنواره فیلم کوتاه تهران، از شبکه دو، «دکتر سلام»، با بررسی علل و پیشگیری درد‌های پا، از شبکه آموزش، «کشیک سلامت»، با موضوع انتخابات نظام پزشکی تهران، از شبکه سلامت و سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، از شبکه ورزش پخش می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آغاز چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، شبکه دو با ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «جشنواره فیلم کوتاه»، هر روز تازه‌ترین رویدادها، گفت‌و‌گو‌ها و پشت‌صحنه‌های این جشنواره را برای مخاطبان به تصویر می‌کشد.

این برنامه از امروز هر روز حوالی ساعت ۱۵:۳۰ پخش می‌شود و شامل گزارش‌های روزانه از روند برگزاری جشنواره، مصاحبه و معرفی فیلمسازان جوان و گفت‌و‌گو با داوران، مدیران و هنرمندان حاضر در این رویداد سینمایی است.

برنامه «جشنواره فیلم کوتاه»، با اجرای وحید رونقی و تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا بختیان، تلاشی است برای انعکاس شور، خلاقیت و نگاه اندیشه‌ورزانه‌ی نسل تازه فیلمسازان ایرانی. کارگردانی پرتابل این اثر را احمد ایرانخواه برعهده دارد و مهدی گودرزی و نگار ولی‌نژاد تدوین برنامه را انجام داده‌اند. همچنین، ویدئوگرافیک را میلاد ملک‌پور و تصویربرداری را محسن حدادی انجام داده اند.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با شعار «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» از ۲۷ مهر تا ۲ آبان برگزار می‌شود. در این دوره، فیلم‌های کوتاه کمتر از ۳۰ دقیقه در بخش‌های سینمای ایران و بین‌الملل در گونه‌های داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی به رقابت خواهند پرداخت.

برنامه امروز «دکتر سلام»، با حضور یکی از متخصصان برجسته ارتوپدی کشور، به بررسی علل، پیشگیری و درمان درد‌های پا و مچ پا می‌پردازد.

در این برنامه عادل ابراهیم‌پور جعفری‌نژاد، جراح ارتوپد و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه «دکتر سلام» خواهد بود.

وی که از چهره‌های شاخص ارتوپدی کشور است، ریاست انجمن علمی ارتوپدی ایران و انجمن صدمات و شکستگی‌های ایران را بر عهده دارد و همچنین رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان شهدای تجریش است.

موضوع گفت‌وگوی این برنامه «درد‌های پا و مچ پا» خواهد بود و در آن به بررسی عوامل بروز، روش‌های تشخیص و راهکار‌های درمانی این مشکلات پرداخته می‌شود.

اجرای برنامه را دکتر طهماسبی بر عهده دارد.

«دکتر سلام» از تولیدات تخصصی شبکه آموزش سیماست که با هدف ارتقای آگاهی‌های سلامت و ترویج سبک زندگی سالم، ساعت ۱۳، پخش می شود.

برنامه زنده «کشیک سلامت»، امشب با حضور محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی و نفر اول انتخابات، و نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و نفر دوم انتخابات نظام پزشکی تهران، از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در این برنامه که ساعت ۲۰، پخش می‌شود، موضوع انتخابات نظام پزشکی تهران و ارزیابی چالش‌ها و دستاورد‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اجرای این برنامه را مصطفی مصطفوی بر عهده دارد.

«کشیک سلامت»، یکی از برنامه‌های گفت‌وگومحور شبکه سلامت است که به بررسی مسائل روز نظام سلامت کشور و گفت‌و‌گو با مسئولان و کارشناسان این حوزه می‌پردازد.

شبکه ورزش با پوشش زنده رقابت‌های کاروان ایران با نام سفیران امید، در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین پیش روی مخاطبان ورزش دوست است.

شبکه ورزش از امروز ساعت ۱۶ با ویژه برنامه تحلیلی «مثبت ورزش» به عملکرد و نتایج کسب شده در بحرین می‌پردازد.

این برنامه از ساعت ۱۷ به صورت زنده تقابل والیبال ایران مقابل چین را در این رقابت‌ها با گزارش اختصاصی پخش خواهد کرد.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، از یکشنبه ۲۷ مهر آغاز شده و تا ۱۰ آبان ادامه دارد.