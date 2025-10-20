پخش زنده
متهم برداشت غیرمجاز ۱۲۰ میلیون تومانی، در اصفهان با پیامک جعلی زمین دولتی دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس پلیس فتا استان اصفهان از دستگیری فردی که با ارسال پیامک جعلی «ثبتنام زمین دولتی»، اطلاعات بانکی یک شهروند را سرقت کرد، خبر داد.
سرهنگ نعمتالله طاهرپور گفت: متهم، پس از هدایت فرد قربانی به درگاه جعلی، با یک پیام فریبنده، ۱۲۰ میلیون تومان از حساب او برداشت.
وی ادامه داد: پس از ثبت شکایت شاکی، کارشناسان پلیس فتا بررسیهای تخصصی را آغاز کردند و با پیگیری دادهها و بررسی تراکنشها، هویت متهم شناسایی شد.
طاهرپور گفت: متهم، در یکی از استانهای غربی کشور دستگیر و پس از تکمیل پرونده، مراجع قضایی معرفی شد.
رئیس پلیس فتا درباره افزایش پیامکهای فریبنده هشدار داد و افزود: هیچ نهاد دولتی از طریق پیامک با شمارههای شخصی، پیوند پرداخت یا ثبتنام ارسال نمیکند.
پلیس فتا اصفهان از مردم خواست هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی را به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند و یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.