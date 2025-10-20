دستگیری ۲ سارق در کهگیلویه با ۱۰۸ فقره سرقت
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری ۲ سارق و یک نفر مالخر با اعتراف به ۱۰۸ فقره انواع سرقت و کشف مقادیری اموال مسروقه در شهرستان کهگیلویه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار سهام صالحی گفت: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت در چند نقطه از شهر و مناطق روستایی شهرستان کهگیلویه، مأموران کلانتری ۱۲ آن فرماندهی با بررسیهای میدانی ۲ متهم دخیل در این سرقتها و یک مالخر را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.
وی اظهار کرد: متهمان در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به ۱۰۸ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: از مخفیگاه متهمان مقادیری اموال مسروقه از جمله ۱۰ عدد باطری، ۷ عدد پمپ، ۶ عدد سنجد، ۸ عدد موتور کولر آبی، ۲ عدد موتورجوش، یک دستگاه اتوپرس، ۵۰۰ متر کابل برق، ۱۵ عدد کنتور آب، ۳ عدد مته برقی، ۵ عدد پروژکتور، انواع اهن الات و بیش از ۱۰۰ قطعه شیر الات کشف و ضبط کردند.
وی اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.