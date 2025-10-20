پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با تک گُلِ مجتبی مَمَشلی بر میزبانش فوتبال شناورسازی قشم پیروز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفتهی نهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان ساعت ۱۹ دیروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میهمانش تیم فوتبال شناورسازی قشم را با تک گُلِ دقیقهی ۷۹ مجتبی مَمَشلی بر میزبانش پیروز شد.
با این پیروزی بعثت کرمانشاه با انجام ۹ بازی ۱۲ امتیازی شد و جایگاه هفتم جدول رده بندی را به خود اختصاص داد و شناورسازی قشم هم با کسب ۹ امتیاز از ۹ بازی در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.
یادآور میشوم کمیتهی انضباطی فدراسیون فوتبال در هفتههای گذشته به علت نقص در پروندهی باشگاهی از تیم بعثت کرمانشاه و تعدادی دیگر از تیمهای لیگ دسته اول سه امتیاز کسر کرده است.