به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بهروز حسنی مدیر امور ایثارگران قوه قضائیه سفرکاری خود به آذربایجان غربی از دفتر حمایت از ایثارگران دادگستری استان بازدید و با ارزیابی عملکرد این دفتر در جریان کم و کیف خدمت رسانی به ایثارگران قرار گرفتند.

مدیر امور ایثارگران قوه قضائیه در این بازدید که حجت‌الاسلام والمسلمین محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان نیز حضور داشت گفت در مواجه با ایثارگران باید احترام به نهایت وجه رعایت شود و خدمات مطلوب به ایثارگران ارائه گردد و دفتر حمایت از ایثارگران باید زبان ایثارگر عدم آشنا به مسائل حقوقی باشد.

حسنی تاکید کرد صرف جلسات دفتر حمایت مطلوب قوه قضاییه نیست و باید برنامه‌ها منتج به نتیجه گردند از این رو نیاز به حقوقدانان مجرب در راستای خدمت به ایثارگران در این دفتر است.