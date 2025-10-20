پخش زنده
دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین گفت که نتانیاهو به دنبال شعله ور ساختن مجدد نسل کشی در غزه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی البرغوثی، دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین در گفتوگو با شبکه الاقصی اعلام کرد: ما از طرفهای میانجیگر و ضامنین اجرای توافق آتش بس میخواهیم به رئیس جمهور ترامپ برای توقف جنگ در نوار غزه فشار وارد کنند چرا که نتانیاهو از زمان اجرای این توافق ۴۰ شهروند فلسطینی را کشته است.
وی ادامه داد: مقاومت از تمام توان خود برای حفاظت از حقوق ملت فلسطین و تضمین اجرای توافق استفاده کرده و تمام بهانههای اشغالگران پس از نقض مکرر توافق و تجاوزات آنان بیمعنا است.
البرغوثی گفت، اشغالگران گروههای مزدور مسلح را برای بیثباتی امنیتی در غزه تامین مالی کرده و اولویت امروز توقف جنگ نسل کشی است که نتانیاهو مجدداً در غزه شعلهور کرده است.
این مقام فلسطینی افزود: اشغالگران از پرونده اجساد به عنوان بهانهای برای از سرگیری جنگ استفاده کرده و عملیات رفح را بهانهای برای افزایش حملات خود قرار دادهاند.
در این گزارش آمده است: بیانیه وزارت خارجه آمریکا جانبداری علنی از اشغالگران و بیتوجهی به مشکلات و رنجهای ملت فلسطین است.
وی در پایان گفت: اشغالگران امروز برای خلع سلاح و سلب حق آزادی بیان از مقاومت تلاش کرده، اما ملت فلسطین هرگز سرپرستی نیروهای خارجی یا مدیریت غزه توسط آنان را که در تعارض با حق تعیین سرنوشت است، نخواهند پذیرفت.