کارگاه تخصصی توانمندسازی قرآنی در قرارگاه منطقهای کربلا به منظور حضور در مرحله سراسری مسابقات قرآن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،بنا به اعلام قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه، کارگاه توانمندسازی فعالان مستعد قرآنی و متسابقین قرارگاه منطقهای کربلا و ردههای نیروی زمینی سپاه استان خوزستان در مسابقات سراسری قرآن کریم سپاه در گروه برادران پایور و وظیفه برگزار میشود.
اولین کارگاه مهارت افزایی متسابقین قرآنی قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه مهرماه سال جاری با حضور استاد ناصر دغاغله بصورت مجازی برگزار شد که مورد استقبال کلیه کارکنان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی قرار گرفت.
دومین کارگاه آموزشی توانمندسازی قاریان و حافظان قرآن کریم و مؤذنین نیز با حضور داور مطرح بین المللی حاج ناصر دغاغله یکشنبه ۴ آبانماه برگزار میشود.
این کارگاه در رشتههای حفظ کل قرآن کریم، قرائت تحقیق، ترتیل و اذان برگزار میشود.
۳۰ نفر از کارکنان پایور و وظیفه در این کارگاه شرکت میکنند.
چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه پایوران، سربازان، وابستگان و بانوان شاغل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادبود اولین فرمانده حافظ کل قرآن کریم سردار سپهبد شهید حسین سلامی برگزار میشود.
قرارگاه منطقهای کربلا و ردههای تابعه نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان، ۱۲ نماینده در دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سال ۱۴۰۴ دارند.