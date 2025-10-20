به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دبیر بخش شعر «جایزه سال سهراب سپهری»، با اعلام فهرست نامزد‌های نهایی این جایزه ادبی، تأکید کرد که هدف این رویداد آشنایی هرچه بیشتر جامعه با اندیشه‌های سهراب سپهری، شاعر و نقاش نوگرای کاشانی است که در دو بخش «تصویرسازی» و «شعر» در حال برگزاری است.

حسنا محمدزاده درباره کتاب‌های نهایی بخش شعر این جایزه، گفت: بر اساس رأی هیأت داوران، مجموعه شعر‌هایی از پنج شاعر برای کسب این جایزه ادبی که به منظور تقدیر از بهترین مجموعه شعر نو در سال ۱۴٠۳ تعریف شده، رقابت خواهند کرد.

وی افزود: این جایزه در بهار ۱۴٠۴ و برای نخستین‌بار در شاخه شعر و به قصد بزرگداشت جایگاه سهراب سپهری پایه‌ریزی شد. جایزه سهراب تنها جایزه علمی-ادبی است که در حوزه «شعر نو» تعریف شده است. در نخستین دوره این جایزه، پنج اثر به عنوان نامزد‌های نهایی دریافت جایزه معرفی می‌شوند که این آثار پس از بررسی‌های دقیق، از میان ۱۱۵ کتاب راه‌یافته به شورای داوری، انتخاب شده و به مرحله نهایی بخش کتاب جایزه سال سهراب سپهری راه یافته‌اند.

دبیر بخش شعر جایزه سهراب گفت: کتاب «فرفره کولی» اثر مهدی حاتمی از نشر مروارید، کتاب «استخوان‌های گرسنه» اثر صابر سعدی‌پور از نشر فصل پنجم، کتاب «شکوفه‌هایم گنجشک می‌شوند» اثر لیلا پیکری‌فر از نشر ایهام، کتاب «پشت کدام ابر مانده‌ای» اثر یوسف علی‌پور از نشر اریترین و کتاب «ماهبان» اثر محسن حسینخانی از نشر سیب سرخ نامزد‌های نهایی بخش شعر جایزه سهراب سپهری هستند.

این شاعر با اشاره به اینکه کتاب گزیده آثار راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جایزه سپهری در حال انتشار است و به نامزد‌ها اهدا خواهد شد، افزود: داوری مرحله نهایی بر عهده مصطفی علیپور، علیرضا فولادی و سیدعلی میرافضلی بوده است و برنده نهایی و شاعران برگزیده بخش ویژه، روز اول آبان‌ماه در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

حسنا محمدزاده در پایان، گفت: لازم به ذکر است که جایزه سال سهراب سپهری به موازات بخش ادبی، بخش علمی خود را نیز در حال پی‌ریزی دارد و قرار است کنفرانس بین‌المللی سهراب سپهری به منظور ایجاد تعامل بین محققان داخلی و خارجی در دانشگاه کاشان برگزار شود.