به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دبیر اجرایی برگزاری این دوره از مسابقات گفت: ۱۳۰ نفر در بخش‌های روخوانی، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم قرآنی این دوره شرکت کردند.



محمد رضایی افزود: شرکت کنندگان در دو بخش کارگران و خانواده کارگران در این دوره از مسابقات شرکت کردند.



او ادامه داد: نفرات برگزیده بخش‌های مختلف به مسابقات قرآنی کشوری راه یافتند و در این دوره از مسابقات هم از آن‌ها با اهدای لوح قدردانی شد.