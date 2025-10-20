هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تلاش با معرفی برترینهای استان در اراک خاتمه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دبیر اجرایی برگزاری این دوره از مسابقات گفت: ۱۳۰ نفر در بخشهای روخوانی، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم قرآنی این دوره شرکت کردند.
محمد رضایی افزود: شرکت کنندگان در دو بخش کارگران و خانواده کارگران در این دوره از مسابقات شرکت کردند.
او ادامه داد: نفرات برگزیده بخشهای مختلف به مسابقات قرآنی کشوری راه یافتند و در این دوره از مسابقات هم از آنها با اهدای لوح قدردانی شد.