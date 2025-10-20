متین رنجگر، تکواندوکار اهل شهرستان اسکو، به اردوی تیم ملی امید‌های کشور راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این ورزشکار با عملکرد درخشان خود، مجوز حضور خود را در مرحله دوم اردوی تیم ملی امید‌های تکواندو کسب کرد.

رضوانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسکو گفت: رنجگر پس از درخشش در مسابقات بین‌المللی جام صلح و دوستی ایران و کره به اردوی تیم ملی دعوت شده بود و اکنون با کسب مجوز حضور در این مرحله، گام بلندی برای حضور در رقابت‌های جهانی زیر ۲۱ سال کنیا برداشته است.