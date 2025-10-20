پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با نامطلوب دانستن وضعیت حوزههای آبی جاری استان گفت: با توجه به برداشتهای زیاد آب به زودی آبخوانهای خوزستان دچار تنش جدی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی در نشست شورای کشاورزی اندیمشک با درخواست از کشاورزان برای ارتقای مصرف بهینه آب، بر لزوم تامین هزینههای لازم برای ایجاد آبیاریهای نوین توسط دستگاههای متولی تاکید کرد.
وی با بسیار جدی دانستن ناترازی آب در کشور افزود: بهره وری آب در کشاورزی خوزستان ۳۵ درصد و رقم بسیار پایینی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر لزوم بهره گیری بهینه و استاندارد از سموم و کودهای کشاورزی گفت: تولیدات کشاورزی رابطه مستقیم با سلامت مردم دارد و به کار گیری سموم و کودها باید با دقت و براساس استانداردها باشد.
وی با بیان اینکه کشاورزی و محیط زیست ۲ مقوله درهم تنیده هستند، افزود: کشاورزی همانگونه که میتواند منجر به توسعه پایدار شود، درصورت بیتوجهی به مسایل بهداشتی و زیست محیطی میتواند به عامل مخرب محیط زیست و مخل توسعه نیز تبدیل شود.
اشرفی گفت: اگر میزان سم و کودها در زمینهای کشاورزی استاندارد نباشد به جای نقش آفرینی کشاورزی در تامین امنیت غذایی، این بخش به تهدیدی برای سلامت و عاملی برای شیوع انواع سرطانها تبدیل خواهد شد.