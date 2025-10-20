مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در ارتباط تلفنی با خبر همدان در خصوص بایدها و نبایدهای واکسن آنفولانزا مطالبی را بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، زمان و نحوه تزریق، جامعه هدف و همچنین تعداد واکسن پیش بینی شده در استان از جمله موارد مطرح شده از سوی فاخته قربانی شهرت در این گفتگو بود.

با سرد شدن هوا و افزایش شیوع بیماری‌های تنفسی، کارشناسان پزشکی و بهداشتی بر ضرورت رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک و تزریق واکسن آنفولانزا تأکید دارند.